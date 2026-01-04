LIVE Sci di fondo Tour de Ski 2026 in DIRETTA | tra poco si inizia a scalare il Cermis!

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo del Tour de Ski 2026, con aggiornamenti costanti sui principali atleti e sulle fasi salienti della competizione. Tra poco si inizia a scalare il Cermis, un momento cruciale per questa tappa. Rimani con noi per non perdere nessuna emozione, aggiornando la diretta live e restando informato sulle performance dei migliori sciatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 Si stacca Korostelev, che però corre da campione, buttando il cuore oltre l’ostacolo e magari crollando, però a vedere di averne il russo. BARP! Grande prima parte di salita! Ha messo nel mirino anche la 9^ piazza in classifica generale virtuale! 11:53 Krueger con Lapierre alle calcagna. C’è anche il russo Korostelev. Questo ragazzo ha la stoffa del campione! SALITA al 26%!!!! 11:52 Virtualmente Pellegrino paga 5? da Amundsen e 18? da Stenshagen. Amici, sarebbe una beffa clamorosa chiudere di nuovo quarti! Stenshagen a sorpresa sta tenendo un ottimo ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

