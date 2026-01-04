Segui la diretta del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione. Pellegrino si avvicina al podio a metà Cermis, mentre Barp si posiziona tra i primi dieci. Restate con noi per le ultime notizie e i risultati aggiornati, per seguire da vicino l’andamento della gara e le prestazioni dei principali atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:02 Klaebo tranquillamente sta per chiudere la sua gara e il suo 5° Tour de Ski da vincitore. KRUEGER! Reazione d’orgoglio! Riprende Lapierre e se la giocheranno fino alla fine! Fa tanta fatica Korostelev, ma ha mezzo metro di margine su Iversen e in salita è molto! Pellegrino 8° nella gara! Barp perde qualcosa ma deve concludere forte! LAAAAPIERRE semina Krueger! Mamma mia! Che azione del francese. 12:00 Super gara di Joe Davis che è con Pellegrino, che perde da Amundsen quando mancano 200 metri scarsi. Peccato, ma grande Tour de Ski di Chicco! Noi però in piccolissima parte facciamo anche il tifo per Korostelev. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, Tour de Ski 2026 in DIRETTA: Pellegrino vede il podio a metà Cermis! Barp nei 10!

