LIVE Sci di fondo Tour de Ski 2026 in DIRETTA | Pellegrino ci prova per il podio sul Cermis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della scalata del Cermis, atto conclusivo per quanto riguarda il Tour de Ski, dove Federico Pellegrino prova a chiudere sul podio per la prima volta in carriera, ma per farlo deve superarsi anche oggi. La partenza in linea maschile promette scintille, un po’ come è sempre stato da quando il format prevede una partenza di massa e poi la scalata verso la punta dell’alpe del Cermis, situata in Val di Fiemme, sopra Tesero. Ecco che Pellegrino ha sempre faticato oltremodo a limitare i danni quando si partiva ad inseguimento sulla base dei distacchi accumulati nel Tour, ma nelle passate edizioni ha sempre trovato il modo di piazzarsi bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

