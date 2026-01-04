LIVE Sci di fondo Tour de Ski 2026 in DIRETTA | iniziata! Pellegrino ci prova per il podio sul Cermis
Segui in tempo reale la gara di sci di fondo del Tour de Ski 2026, con aggiornamenti sulla performance di Pellegrino e gli altri atleti. La competizione si svolge sulla pista della Val di Fiemme, a pochi giorni dall'inizio dei Giochi. Rimani aggiornato sui risultati e le ultime notizie, cliccando sul nostro live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:32 Pista della Val di Fiemme che si prepara per i Giochi, mancano 40 giorni amici!!!! 11:31 Favorito Krueger, che ha vinto nel 2025. INIZIATA LA MASS START 10km del Cermis! 11:25 Mass Start conclusiva che parte tra 5?, ricordiamo che si scala per circa 7km dopo i primi 2km in piano. 11:21 Klaebo ha già vinto e, a meno di svenimenti, infortuni o rotture di sci, vincerà ancora il Tour de Ski (sarebbe il 5°) e ipotecherà la Coppa del Mondo. 11:20 Al momento il valdostano è 5°, con distacco risicatissimo dal secondo posto, il problema è che davanti ci sono solo bandierine norvegesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
