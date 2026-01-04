Benvenuti alla diretta del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, con l’ultimo appuntamento sul Cermis. Seguiremo in tempo reale le fasi finali della competizione, con Federico Pellegrino che punta a consolidare la sua posizione e a conquistare il primo podio in carriera. Rimanete con noi per aggiornamenti costanti sulla gara e sui risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della scalata del Cermis, atto conclusivo per quanto riguarda il Tour de Ski, dove Federico Pellegrino prova a chiudere sul podio per la prima volta in carriera, ma per farlo deve superarsi anche oggi. La partenza in linea maschile promette scintille, un po’ come è sempre stato da quando il format prevede una partenza di massa e poi la scalata verso la punta dell’alpe del Cermis, situata in Val di Fiemme, sopra Tesero. Ecco che Pellegrino ha sempre faticato oltremodo a limitare i danni quando si partiva ad inseguimento sulla base dei distacchi accumulati nel Tour, ma nelle passate edizioni ha sempre trovato il modo di piazzarsi bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Tour de Ski 2026 in DIRETTA: il Cermis ultimo ostacolo per Pellegrino verso il podio

Leggi anche: Sci di fondo, a Dobbiaco due terzi del Tour de Ski 2026. Però poi, arriverà il Cermis…

Leggi anche: Sci di fondo, il Tour de Ski 2026 si sposta in Val di Fiemme. Al maschile il Cermis è terra di conquista

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Diggins vittoriosa, Ganz sfiora la top 10; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Il calendario delle gare settimanali: sci alpino femminile a Kranjska Gora, si chiudono Tour de Ski e Quattro Trampolini; LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino nella top 10! la Norvegia fa festa con Slind e Stenshagen.

LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino nella top 10! la Norvegia fa festa con Slind e Stenshagen - Grazie per averci seguito, appuntamento a mercoledì per la terza tappa, buon ... oasport.it