LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | tutte contro Shiffrin i pettorali di partenza

Benvenuti alla diretta dello slalom di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Seguiremo in tempo reale le prove e i risultati, con particolare attenzione ai pettorali di partenza e alle sfide tra le atlete. Restate con noi per aggiornamenti costanti sull'evento, che vede molte concorrenti in corsa contro la campionessa in carica, Mikaela Shiffrin.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Il primo slalom del 2026 della Coppa del Mondo femminile riporta il Circo Bianco dove si era chiuso il 2025: sulle nevi slovene di Kranjska Gora, teatro di una tappa storicamente legata alle prove tecniche. Dopo il gigante già archiviato, l’attenzione è tutta concentrata sullo slalom, che inaugura il nuovo anno agonistico tra i pali stretti. La gara, però, perde una delle sue interpreti di riferimento: Katarina Liensberger non sarà al via a causa dell’infortunio rimediato venerdì in allenamento, un’assenza pesante per una delle protagoniste più continue della disciplina nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

