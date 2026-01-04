LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Shiffrin per proseguire il filotto

Benvenuti alla diretta dello slalom di Kranjska Gora, appuntamento della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Seguiremo in tempo reale le tappe della gara, con aggiornamenti sui risultati e le performance delle atlete. Restate con noi per tutte le novità di questa competizione in Slovenia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Il primo slalom del 2026 della Coppa del Mondo femminile riporta il Circo Bianco dove si era chiuso il 2025: sulle nevi slovene di Kranjska Gora, teatro di una tappa storicamente legata alle prove tecniche. Dopo il gigante già archiviato, l’attenzione è tutta concentrata sullo slalom, che inaugura il nuovo anno agonistico tra i pali stretti. La gara, però, perde una delle sue interpreti di riferimento: Katarina Liensberger non sarà al via a causa dell’infortunio rimediato venerdì in allenamento, un’assenza pesante per una delle protagoniste più continue della disciplina nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

