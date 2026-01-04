LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Della Mea può sognare Peterlini risale

Segui la diretta dello slalom gigante di Kranjska Gora 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulle performance degli atleti. Dalla pista, notizie sui risultati di Della Mea, Peterlini e altri protagonisti, con i pettorali di partenza e le eventuali variazioni di classifica. Rimani aggiornato sui principali sviluppi di questa competizione di sci alpino, in un contesto di analisi e informazione precisa e obiettiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.56: perde una posizione ma resta davanti a Peterlini la svedese Swenn Laon che è seconda a 45 centesimi dalla testa. Ora Della Mea, l'ultima delle italiane 12.55: Swenn Laon all'intermedio ha 31 centesimi di ritardo 12.54. Questa la classifica quando mancano le prime otto della prima manche: 1 Dzenifera Germane LAT 1:42.76 2 Martina Peterlini ITA +0.53 3 Lena Duerr GER +0.91 4 Melanie Meillard SUI +0.92 5 AJ Hurt USA +1.04 6 Sara Hector SWE +1.05 7 Cornelia Oehlund SWE +1.59 8 Katharina Huber AUT +1.69 9 Estelle Alphand SWE +1.

