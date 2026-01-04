LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Della Mea può sognare azzurre per risalire la china

Segui in tempo reale lo slalom di Kranjska Gora 2026, con aggiornamenti sulla gara e sui principali protagonisti. Alle 12.20 i pettorali di partenza e le posizioni aggiornate, con Beatrice Sola tra le atlete in corsa. Resta con noi per tutte le novità e i risultati dell’evento di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.20: E' terza Beatrice Sola che non è aggressiva come la statunitense, 7 decimi di ritardo ma andrà a punti. Ora Aronsson Elfman 12.20. All'intermedio Sola ha ha 44 cengtesimi di ritardo 12.18: Aggressiva ed efficace la statunitense O Brieb che chiude al primo posto con 67 centesimi di vantaggio. Ora Sola 12.17: Guadagna nel finale la svedese Lindstroem che va al comando con un vantaggio di 23 centesimi. Ora O Brien 12.17: Landstroem ha un centesimi di ritardo all'intermedio 12.16: Prova con qualche sbavatura per l'azzurra Mondinelli che chiude con un totale di 1'45?70.

