LIVE Perugia-Milano Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri cercano la vittoria per mantenere la testa al campionato
Segui in tempo reale la partita tra Perugia e Milano, valida per la Superlega 2026. Gli umbri cercano una vittoria importante per mantenere il comando della classifica, mentre i meneghini si presentano dopo una sconfitta in Coppa Italia. Aggiorna questa pagina per restare informato su risultati, marcature e novità durante l’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Milano arriva a questo match dopo la netta sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro Verona. Nell’ultimo turno di campionato però, il team di coach Roberto Piazza, ha vinto 3-1 contro Padova, per continuare la corsa play off sarà importante strappare qualche punto al PalaEvangelisti. 15.43 Perugia è sicuramente la favorita quest’oggi. Gli umbri sono uno squadrone dalla qualità sopraffina, non a caso sono campioni d’Europa e mondiali in carica. Milano non vorrà certamente lasciare vita facile ai propri avversari e venderà cara la pelle per portare a casa la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
