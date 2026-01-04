LIVE Perugia-Milano 3-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri si impongono dopo un avvio a rilento

Segui in tempo reale la partita di Superlega volley 2026 tra Perugia e Milano, conclusa con il risultato di 3-1 in favore degli umbri. Dopo un avvio difficile, la squadra di Perugia è riuscita a consolidare la vittoria. Per Milano, Ferre Reggers si è distinto come miglior attaccante con 17 punti. Clicca qui per aggiornamenti e approfondimenti sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.13 Per Milano il miglior attaccante è stato Ferre Reggers con 17 punti. A seguire lo schiacciatore azzurro Recine, che nonostante i crampi, ha chiuso con 11 punti. Terzo miglior scorer è il centrale Caneschi con 10 punti. 18.10 Il premio di miglior giocatore del match viene consegnato a Semeniuk! Lo schiacciatore polacco è stato il secondo miglior marcatore della propria squadra con 14 punti. Davanti a lui il solito Ben Tara, che ha chiuso con 18 punti. Terzo miglior marcatore di Perugia è, incredibilmente, Simone Giannelli, con 9 punti a referto.

