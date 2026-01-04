LIVE Perugia-Milano 3-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 25-19 gli umbri si impongono dopo un avvio a rilento

Segui in tempo reale la partita di Superlega volley 2026 tra Perugia e Milano. Risultato attuale: 3-1 per i padroni di casa, dopo un primo set difficile. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi e le variazioni nel punteggio. Restiamo aggiornati sugli eventi principali, senza enfasi, offrendo un'informazione chiara e precisa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 Stavolta non sbaglia Zdavoronok! Bella pipe dello schiacciatore che si insacca fra rete e muro. Perugia si prende la vittoria! 24-19 Sbaglia Zdavoronok al servizio. 24-18 A rete la battuta di Reggers. Match point per Perugia! 23-18 Il primo tempo vincente stavolta è di Caneschi, punto per Milano! 23-17 Primo tempo potente di Loser. Perugia a due punti dal match! 22-17 Che colpo di Reggers! Parallela fortissima nonostante un'alzata un po' arretrata. 22-16 A rete il servizio di Recine. 21-16 Scambio lungo chiuso dal mani fuori di Reggers. Molto furbo l'opposto lombardo.

