LIVE Perugia-Milano 2-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 25-14 i padroni di casa si prendono in scioltezza il terzo set!

Segui la diretta della partita di Superlega volley 2026 tra Perugia e Milano, con il risultato attuale di 2-1 in favore dei padroni di casa. I dettagli sul terzo set, vinto facilmente da Perugia, e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link. Restate informati sui punteggi e le azioni principali dell'incontro in modo semplice e preciso.

7-5 Primo tempo di Loser. L'argentino porta Perugia sul +2. 6-5 Fuori anche il servizio di Reggers. 5-5 Fuori la battta di Giannelli. 5-4 Bel primo tempo potente e profondo di Loser! 4-4 Stavolta non passa il tocco di seconda intenzione di Giannelli. ichino è attento e riporta in parità Milano. 4-3 Ace di Masulovic, ritorna a contatto Milano! 4-2 Mani fuori di Ichino, Milano cerca di non far scappare Perugia. 4-1 Scambio lunghissimo chiuso con un bellissimo primo tempo di Solè! Che botta del centrale argentino! 3-1 Semeniuk manda la battuta a rete. Punto Milano.

