LIVE Perugia-Milano 2-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 10-6 gli umbri volano verso la vittoria!
Segui in tempo reale l'andamento della partita tra Perugia e Milano, valida per la Superlega volley 2026. Attualmente, i padroni di casa guidano con un punteggio di 2-1, con Perugia in vantaggio 10-6. Aggiorna la diretta per restare informato sui momenti salienti e sul punteggio aggiornato di questa sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-18 Il primo tempo vincente stavolta è di Caneschi, punto per Milano! 23-17 Primo tempo potente di Loser. Perugia a due punti dal match! 22-17 Che colpo di Reggers! Parallela fortissima nonostante un’alzata un po’ arretrata. 22-16 A rete il servizio di Recine. 21-16 Scambio lungo chiuso dal mani fuori di Reggers. Molto furbo l’opposto lombardo. Punto per Milano. 21-15 Stavolta il muro è di Perugia! Umbri vicini alla vittoria. 20-15 Si riscatta subito Recine! Muro a uno dello schiacciatore sul colpo fortissimo di Ben Tara! 20-14 Attacca Recine, ma la palla finisce a rete senza che il muro la tocchi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Perugia-Milano, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri cercano la vittoria per mantenere la testa al campionato
Leggi anche: LIVE Perugia-Milano 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri cercano la vittoria per mantenere la testa al campionato
Allianz Milano nella tana dei campioni d’Europa e del mondo di Perugia; Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano in Diretta Streaming | IT; Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Al Nassr - Al Okhdood in Diretta Streaming | IT.
LIVE Perugia-Milano 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 25-14 i padroni di casa si prendono in scioltezza il terzo set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3- oasport.it
GAME DAY - EPISODIO 14 | SuperLega Sir Susa Scai Perugia Allianz Milano Domenica 4 gennaio – 16:00 Pala Barton Energy, Perugia (PG) Live su DAZN e VBTV #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #Volleyball #PerugiaMil x.com
#SerieA1Tigotà Milano apre il 2026 con tre punti, Perugia a secco: Cuneo vince in tre set Le meneghine superano Macerata con Akimova, Piva, Kurtagic, Diop piega le umbre che restano penultime Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://w - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.