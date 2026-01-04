LIVE Perugia-Milano 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 23-25 i lombardi riportano la partita in parità

Segui in tempo reale la partita tra Perugia e Milano, terminata 1-1, valida per la Superlega volley 2026. Aggiornamenti continui sull'andamento del match, con focus su momenti chiave e risultato finale. Restate con noi per le ultime notizie e analisi sulla sfida tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Giannelli sfrutta una ricezione sbagliata e schiaccia di la una palla finita sopra la rete! 1-0 Comincia con uno scambio lunghissimo il terzo set. Giannelli riesce a murare Recine! Punto per Perugia. COMINCIA IL TERZO SET 23-25 Caneschi chiude il set con un primo tempo profondo! Il secondo parziale va a Milano! 23-24 Cerca le mani del muro Reggers, ma la palla passa alta sopra le dita degli avversari. Perugia annulla un altro set point! 22-24 Sbaglia la battuta Reggers. Ancora viva Perugia in questo set. 21-24 Mamma mia che diagonale di Reggers! Set point per Milano! 21-23 Bellissima pipe di Dzavoronok! A punto anche lo schiacciatore entrato al posto di Ishikawa.

