LIVE Perugia-Milano 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 10-7 i padroni di casa tentano l’allungo

Segui in tempo reale la partita di Superlega volley tra Perugia e Milano, aggiornata costantemente con i punteggi e le azioni principali. Attualmente, il match si trova sul 1-1, con i padroni di casa che tentano di allungare sul 10-7. Restate con noi per tutte le novità e i momenti salienti di questa sfida, in diretta e senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-10 Recine sfrutta al meglio le mani del muro. 16-9 ACE DI GIANNELLI! Set stellare dell’alzatore azzurro! 15-9 Ben Tara sigla il punto con un pallonetto spinto in parallela! Colpo molto furbo del tunisino. 14-9 Pipe potentissima di Semeniuk. Il muro di Milano casca alle finte avversarie e il polacco schiaccia fortissimo senza il muro avversario. 13-9 Bel primo tempo di Masulovic che stavolta non sbaglia e segna il punto per Milano. 13-8 Incomprensione nel campo di Milano. La palla, alzata da Cachopa per Masulovic, non viene toccata dal centrale e finisce a terra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Milano 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 10-7 i padroni di casa tentano l’allungo Leggi anche: LIVE Perugia-Civitanova 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: padroni di casa in vantaggio! Leggi anche: LIVE Perugia-Civitanova 3-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa vincono al tie break il derby di Superlega! Spettacolare match di Semeniuk Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano in Diretta Streaming | IT; LIVE Perugia-Milano, Superlega volley 2026 in DIRETTA: sfida che nasconde insidie per gli umbri; Royal Cups Race Night 1 in Diretta Streaming | IT. LIVE Perugia-Milano 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 23-25 i lombardi riportano la partita in parità - 5 Semeniuk tira una gran botta che colpisce in pieno Cachopa. oasport.it Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Dopo la qualificazione in Coppa Italia i Block Devils si rituffano in campionato per restare in vetta. perugiatoday.it

La Sir Perugia fatica ma batte Milano (3-1) e resta sola al comando - Fatica non poco, ma vince e si prende tre punti pesantissimi la Sir Susa Vim Perugia che ieri ha battuto 3- ilmessaggero.it

GAME DAY - EPISODIO 14 | SuperLega Sir Susa Scai Perugia Allianz Milano Domenica 4 gennaio – 16:00 Pala Barton Energy, Perugia (PG) Live su DAZN e VBTV #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #Volleyball #PerugiaMil x.com

#SerieA1Tigotà Milano apre il 2026 con tre punti, Perugia a secco: Cuneo vince in tre set Le meneghine superano Macerata con Akimova, Piva, Kurtagic, Diop piega le umbre che restano penultime Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://w - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.