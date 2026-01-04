LIVE Perugia-Milano 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri cercano la vittoria per mantenere la testa al campionato
Segui in tempo reale la partita di Superlega volley 2026 tra Perugia e Milano, terminata con un risultato di 0-0. Gli umbri cercano una vittoria per mantenere la testa della classifica. Aggiorna la diretta per gli sviluppi del match, con le azioni principali come il potente primo tempo di Masulovic e la diagonale di Semeniuk.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Primo tempo profondo e potente di Masulovic. 2-1 Bellissima diagonale stretta di Semeniuk da posto 4. 1-1 Milano si affida subito a Reggers che mette giù una bella diagonale! 1-0 Primo punto per Perugia con il primo tempo appoggiato di Loser. COMINCIA IL PRIMO SET 16.02 Per Perugia in campo: Semeniuk, Giannelli, Loser, Ben Tara, Ishikawa, Russo, Gaggini. Milano invece con il sestetto formato da: Recine, Ichino, Reggers, Cachopa, Corbetta, MAsulovic, Caneschi. 15.59 Prima dell’inizio della partita viene premiato Ben Tara come miglior giocatore del mese di dicembre 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
