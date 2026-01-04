LIVE Paolini-Bencic Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA | tenniste in campo per il riscaldamento!

Segui in tempo reale la partita tra Paolini e Bencic nell'ambito dell'United Cup 2026, con aggiornamenti costanti sui momenti salienti. La giornata comprende anche il match Cobolli-Wawrinka e il doppio misto con Errani e Vavassori, tutti trasmessi in diretta. Resta aggiornato per non perdere alcuna novità dal torneo, con aggiornamenti puntuali e senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 10.10 Paolini e Bencic raggiungono il centro del campo per il sorteggio. 10.07 Terminato anche il minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’incendio di Crans-Montana nella notte di capodanno. Nella tragedia in Svizzera, ci sono stati anche, e purtroppo, delle vittime italiane. 10.05 Tuttavia, le due nazioni sono in campo per gli inni ufficiali! 10.03 L’ingresso in campo è stato posticipato alle 10.15: dobbiamo aspettare ancora qualche minuto prima di vedere la principessa del tennis italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: tenniste in campo per il riscaldamento! Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: esordio subito complicatissimo Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: esordio subito complicatissimo; Italia-Svizzera oggi alla United Cup, orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli; Dove vedere in tv Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming; Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del primo singolare! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- oasport.it

United Cup diretta: segui Paolini, Cobolli e Vavassori-Errani. Tennis oggi LIVE - Prende il via oggi il percorso dell’Italia nella United Cup: sul cemento australiano di Perth gli azzurri fanno il loro esordio contro la Svizzera in una sfida già decisiva. corrieredellosport.it

LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: la coppia elvetica potrebbe cambiare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI- oasport.it

Paolini-Bencic primo match di Italia-Svizzera in United Cup 2026, subito una sfida durissima - facebook.com facebook

La #UnitedCup dell'Italia Domenica 4 gennaio, ore 10 ITA vs SUI Martedì 6 gennaio, ore 3 ITA vs FRA Tutto il torneo da stanotte live su @SuperTennisTv --- I potenziali titolari delle squadre partecipanti ITA #Paolini #Cobolli US x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.