LIVE Paolini-Bencic Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | inizia il match di Perth!

Segui in tempo reale la sfida tra Paolini e Bencic nell’ambito della United Cup 2026, in corso a Perth. La partita Italia-Svizzera si sta disputando senza un predominio chiaro, con il punteggio fermo sullo 0-0. Per aggiornamenti costanti e dettagli sullo svolgimento degli altri incontri, clicca sui link dedicati e resta informato sulle ultime novità del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) Seconda. 40-A Risposta vincente di Bencic che ha trovato il lungolinea di dritto. 40-40 Spinge con il rovescio Paolini e fa bene! Si ferma in rete la difesa di Bencic. 30-40 Subito palla break per la Svizzera, con il rovescio di Paolini che non trova il campo. Seconda palla. 30-30 Bencic può allargare il campo con il dritto dal centro ma la palla finisce in rete. 15-30 Rovescio lungolinea vincente della toscana! 0-30 Rovescio incrociato di Paolini che si ferma sulla rete, subito un game complicato per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: inizia il match di Perth! Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: tenniste in campo per il riscaldamento! Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: esordio subito complicatissimo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: esordio subito complicatissimo; Italia-Svizzera oggi alla United Cup, orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli; Dove vedere in tv Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming; Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del primo singolare! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- oasport.it

United Cup diretta: segui Paolini, Cobolli e Vavassori-Errani. Tennis oggi LIVE - Prende il via oggi il percorso dell’Italia nella United Cup: sul cemento australiano di Perth gli azzurri fanno il loro esordio contro la Svizzera in una sfida già decisiva. corrieredellosport.it

LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: la coppia elvetica potrebbe cambiare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI- oasport.it

Paolini-Bencic primo match di Italia-Svizzera in United Cup 2026, subito una sfida durissima - facebook.com facebook

La #UnitedCup dell'Italia Domenica 4 gennaio, ore 10 ITA vs SUI Martedì 6 gennaio, ore 3 ITA vs FRA Tutto il torneo da stanotte live su @SuperTennisTv --- I potenziali titolari delle squadre partecipanti ITA #Paolini #Cobolli US x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.