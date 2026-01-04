LIVE Paolini-Bencic 4-6 3-4 Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | azzurra a caccia del contro break rimonta possibile!

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla sfida tra Paolini e Bencic, con l’Italia che cerca di reagire nel set in corso. La partita, valida per la United Cup 2026, si svolge con punteggi di 4-6 e 3-4. Restate aggiornati per eventuali sviluppi e altre partite in programma, come Cobolli-Wawrinka e il doppio misto Errani/Vavassori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 30-15 Sbaglia con il dritto la svizzera, la toscana si carica! 30-0 Esce il rovescio di Jasmine, con Bencic che è stata brava a muoverla per tutto il campo. 15-0 In rete il dritto di Paolini. 3-4 GAME PAOLINI! Servizio infinito ma portato a casa, con l’azzurra che cerca di caricare il pubblico! A-40 Dritto lungolinea micidiale di Paolini. Seconda palla. 40-40 Risposta stoppata da Bencic, con Paolini che sbaglia il dritto in avanzamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Bencic 4-6 3-4, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: azzurra a caccia del contro break, rimonta possibile! Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic 4-6 2-3, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: azzurra a caccia del contro break, rossocrociata avanti Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic 3-4, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra resiste ed insegue il contro break! Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Dove vedere in tv Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - La Svizzera batte la Francia, domenica la sfida con l'Italia; Italia-Svizzera oggi alla United Cup, orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli; LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: esordio subito complicatissimo. LIVE Paolini-Bencic 4-6 3-4, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: azzurra a caccia del contro break, rimonta possibile! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- oasport.it

Tennis, United Cup 2026, oggi è sfida Italia vs Svizzera. Bencic vince il primo set contro Paolini - Un match sviluppatosi tra break e controbreak, Jas prova a spingere, purtroppo non riesce a concretizzare alcune chance e soffre ... msn.com

United Cup diretta: segui Paolini-Bencic, poi toccherà a Cobolli. Tennis oggi live - Prende il via oggi il percorso dell’Italia nella United Cup: sul cemento australiano di Perth gli azzurri fanno il loro esordio contro la Svizzera in una sfida già decisiva. msn.com

Paolini deve rincorrere: l'azzurra cede per 4 volte il servizio e Bencic s'impone per 6-4 nel primo parziale x.com

UNITED CUP: JASMINE PAOLINI INAUGURA LA STAGIONE 2026 Oggi,proprio nel giorno del suo compleanno (auguri ancora Jas) inaugura la stagione 2026. La nostra piccola Jas affronterà Belinda Bencic, alle ore 10.00 diretta su supertennis TV canale 64. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.