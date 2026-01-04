LIVE Paolini-Bencic 4-6 2-3 Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | azzurra a caccia del contro break rossocrociata avanti

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Bencic nella partita Italia-Svizzera, valida per la United Cup 2026. Al momento, il punteggio è 4-6, 2-3, con l'azzurra alla ricerca di un contro-break e la svizzera avanti. Aggiorna la diretta per tutte le novità sugli incontri odierni, tra cui Cobolli-Wawrinka e il doppio misto Errani/Vavassori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 2-3 GAME PAOLINI!! L’azzurra resta in scia e lo fa con uno smash assolutamente non facile! 40-15 Ancora servizio e dritto di Jas! 30-15 Rovescio vincente di Paolini! Si ferma sul nastro la prima. 15-15 Servizio e dritto! 0-15 Risposta vincente di Bencic che adesso può prendersi qualche rischio in più. Seconda palla ad inizio game per Paolini. 1-3 GAME BENCIC. Altra prima vincente della svizzera. 40-30 Esce il rovescio lungolinea dell’azzurra, che continua a commettere errori evitabili. 🔗 Leggi su Oasport.it

