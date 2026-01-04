LIVE Paolini-Bencic 4-6 2-3 Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | azzurra a caccia del contro break rossocrociata avanti

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Bencic nella partita Italia-Svizzera, valida per la United Cup 2026. Al momento, il punteggio è 4-6, 2-3, con l'azzurra alla ricerca di un contro-break e la svizzera avanti. Aggiorna la diretta per tutte le novità sugli incontri odierni, tra cui Cobolli-Wawrinka e il doppio misto Errani/Vavassori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 2-3 GAME PAOLINI!! L’azzurra resta in scia e lo fa con uno smash assolutamente non facile! 40-15 Ancora servizio e dritto di Jas! 30-15 Rovescio vincente di Paolini! Si ferma sul nastro la prima. 15-15 Servizio e dritto! 0-15 Risposta vincente di Bencic che adesso può prendersi qualche rischio in più. Seconda palla ad inizio game per Paolini. 1-3 GAME BENCIC. Altra prima vincente della svizzera. 40-30 Esce il rovescio lungolinea dell’azzurra, che continua a commettere errori evitabili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Bencic 4-6 2-3, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: azzurra a caccia del contro break, rossocrociata avanti Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic 3-4, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra resiste ed insegue il contro break! Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic 1-2, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra perde ancora il servizio, rossocrociati avanti! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Live Jasmine Paolini - Belinda Bencic - United Cup: Punteggi & Highlights Tennis - 04/01/2026; Dove vedere in tv Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - La Svizzera batte la Francia, domenica la sfida con l'Italia; Italia-Svizzera oggi alla United Cup, orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli. LIVE Paolini-Bencic 4-6 1-2, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: si mette male per l’azzurra, break della rossocrociata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- oasport.it

Paolini deve rincorrere: l'azzurra cede per 4 volte il servizio e Bencic s'impone per 6-4 nel primo parziale x.com

UNITED CUP: JASMINE PAOLINI INAUGURA LA STAGIONE 2026 Oggi,proprio nel giorno del suo compleanno (auguri ancora Jas) inaugura la stagione 2026. La nostra piccola Jas affronterà Belinda Bencic, alle ore 10.00 diretta su supertennis TV canale 64. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.