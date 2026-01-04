LIVE Paolini-Bencic 4-6 1-0 Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | l’azzurra parte avanti nel secondo set alla ricerca della rimonta
Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla partita tra Paolini e Bencic, con l’Italia che cerca di rimontare nel secondo set dopo aver perso il primo. La sfida, valida per la United Cup 2026, si svolge in diretta, offrendo un quadro chiaro e dettagliato dell’andamento del match. Restate con noi per tutte le notizie e gli sviluppi della giornata, aggiornamenti che vi permetteranno di seguire ogni momento importante.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 30-40 Ace dell’italiana! Ma c’è ancora una palla break da annullare. 15-40 Prima vincente di Jas! 0-40 Tira una grande risposta Bencic. Paolini può fare poco. Seconda palla. Si mette male. 0-30 In rete il rovescio dell’azzurra, si complica il game. 0-15 Paolini si butta in avanti, Bencic ha spazio e tempo per trovare il passante di dritto. 1-1 GAME BENCIC. La svizzera salva palle break e pareggia nel set, con lo schiaffo al volo di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Paolini deve rincorrere: l'azzurra cede per 4 volte il servizio e Bencic s'impone per 6-4 nel primo parziale x.com
UNITED CUP: JASMINE PAOLINI INAUGURA LA STAGIONE 2026 Oggi,proprio nel giorno del suo compleanno (auguri ancora Jas) inaugura la stagione 2026. La nostra piccola Jas affronterà Belinda Bencic, alle ore 10.00 diretta su supertennis TV canale 64. - facebook.com facebook
