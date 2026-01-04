Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla partita tra Paolini e Bencic, con l’Italia che cerca di rimontare nel secondo set dopo aver perso il primo. La sfida, valida per la United Cup 2026, si svolge in diretta, offrendo un quadro chiaro e dettagliato dell’andamento del match. Restate con noi per tutte le notizie e gli sviluppi della giornata, aggiornamenti che vi permetteranno di seguire ogni momento importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 30-40 Ace dell’italiana! Ma c’è ancora una palla break da annullare. 15-40 Prima vincente di Jas! 0-40 Tira una grande risposta Bencic. Paolini può fare poco. Seconda palla. Si mette male. 0-30 In rete il rovescio dell’azzurra, si complica il game. 0-15 Paolini si butta in avanti, Bencic ha spazio e tempo per trovare il passante di dritto. 1-1 GAME BENCIC. La svizzera salva palle break e pareggia nel set, con lo schiaffo al volo di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Bencic 4-6 1-0, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra parte avanti nel secondo set, alla ricerca della rimonta

Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic 1-2, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra perde ancora il servizio, rossocrociati avanti!

Leggi anche: LIVE Paolini-Bencic 3-4, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra resiste ed insegue il contro break!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dove vedere in tv Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - La Svizzera batte la Francia, domenica la sfida con l'Italia; Italia-Svizzera oggi alla United Cup, orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli; LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: esordio subito complicatissimo.

LIVE Paolini-Bencic 4-6 1-0, Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra parte avanti nel secondo set, alla ricerca della rimonta! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- oasport.it