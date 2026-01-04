LIVE Paolini-Bencic 4-5 Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | i rossocrociato servono per il primo set!

Da oasport.it 4 gen 2026

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Bencic nel match Italia-Svizzera alla United Cup 2026. Attualmente il punteggio è 4-5, con il primo set ancora in corso. Aggiorna la diretta per tutte le novità sui singoli e il doppio misto in programma oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) Seconda palla di Bencic. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Rovescio lungolinea dal centro del campo di Paolini. 4-5 BREAK DI BENCIC! Passante in corsa irreale della svizzera che adesso andrà a servire per il primo set. Seconda palla per Jasmine. 40-A Altro errore di Paolini, che sbaglia con il dritto. Palla break di Bencic. 40-40 Rovescio lungolinea di Bencic, a Paolini è mancata profondità. Seconda. 40-30 ACE DI PAOLINI!! Fondamentale!! 30-30 Sbaglia anche Bencic, che manda in rete la risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

