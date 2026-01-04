LIVE Paolini-Bencic 4-5 Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | i rossocrociato servono per il primo set!

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Bencic nel match Italia-Svizzera alla United Cup 2026. Attualmente il punteggio è 4-5, con il primo set ancora in corso. Aggiorna la diretta per tutte le novità sui singoli e il doppio misto in programma oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) Seconda palla di Bencic. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Rovescio lungolinea dal centro del campo di Paolini. 4-5 BREAK DI BENCIC! Passante in corsa irreale della svizzera che adesso andrà a servire per il primo set. Seconda palla per Jasmine. 40-A Altro errore di Paolini, che sbaglia con il dritto. Palla break di Bencic. 40-40 Rovescio lungolinea di Bencic, a Paolini è mancata profondità. Seconda. 40-30 ACE DI PAOLINI!! Fondamentale!! 30-30 Sbaglia anche Bencic, che manda in rete la risposta.

Dove vedere Paolini-Bencic al Wta di Ningbo: Jasmine a caccia di punti per le Finals - L’avventura di Jasmine Paolini nel Wta 500 di Ningbo, torneo che si disputa sul cemento in Cina e mette in palio punti cruciali in ottica Finals — Paolini, n. corriere.it

Tennis, United Cup: l’Italia affronta la Svizzera. Il primo match è Paolini contro Bencic x.com

UNITED CUP: JASMINE PAOLINI INAUGURA LA STAGIONE 2026 Oggi,proprio nel giorno del suo compleanno (auguri ancora Jas) inaugura la stagione 2026. La nostra piccola Jas affronterà Belinda Bencic, alle ore 10.00 diretta su supertennis TV canale 64. - facebook.com facebook

