LIVE Paolini-Bencic 1-2 Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | l’azzurra perde ancora il servizio rossocrociati avanti!

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Paolini e Bencic, nel contesto dell’Italia-Svizzera alla United Cup 2026. Attualmente, l’azzurra perde il servizio e i rossocrociati sono in vantaggio. Restate aggiornati per tutte le novità sul torneo, con aggiornamenti sui prossimi incontri e risultati live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 40-40 Che rovescio di Paolini, che trova il lungolinea vincente! Ancora seconda. A-40 Splendido rovescio in contropiede di Bencic. 40-40 Rischia con la seconda Bencic ma ha ragione lei. Esce la risposta di Paolini. Seconda di Bencic! 30-40 Esce il dritto di Bencic. Palla break di Paolini. 30-30 Servizio e dritto di Bencic. 15-30 Colpisce male il rovescio Paolini. Accorcia le distanze nel game la svizzera. Seconda palla. 0-30 Dritto in cross perfetto di Paolini! In rete la difesa di Bencic. 🔗 Leggi su Oasport.it

