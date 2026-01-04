LIVE Paolini-Bencic 1-2 Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | l’azzurra perde ancora il servizio rossocrociati avanti!

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Paolini e Bencic, nel contesto dell’Italia-Svizzera alla United Cup 2026. Attualmente, l’azzurra perde il servizio e i rossocrociati sono in vantaggio. Restate aggiornati per tutte le novità sul torneo, con aggiornamenti sui prossimi incontri e risultati live.

40-40 Che rovescio di Paolini, che trova il lungolinea vincente! Ancora seconda. A-40 Splendido rovescio in contropiede di Bencic. 40-40 Rischia con la seconda Bencic ma ha ragione lei. Esce la risposta di Paolini. Seconda di Bencic! 30-40 Esce il dritto di Bencic. Palla break di Paolini. 30-30 Servizio e dritto di Bencic. 15-30 Colpisce male il rovescio Paolini. Accorcia le distanze nel game la svizzera. Seconda palla. 0-30 Dritto in cross perfetto di Paolini! In rete la difesa di Bencic.

Tennis, United Cup: l’Italia affronta la Svizzera. Il primo match è Paolini contro Bencic x.com

UNITED CUP: JASMINE PAOLINI INAUGURA LA STAGIONE 2026 Oggi,proprio nel giorno del suo compleanno (auguri ancora Jas) inaugura la stagione 2026. La nostra piccola Jas affronterà Belinda Bencic, alle ore 10.00 diretta su supertennis TV canale 64. - facebook.com facebook

