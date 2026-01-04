LIVE Paolini-Bencic 0-1 Italia-Svizzera 0-0 United Cup 2026 in DIRETTA | la toscana parte subito sotto! Break immediato dell’avversaria

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla partita tra Paolini e Bencic, con la Svizzera avanti 1-0 e l’Italia sotto 0-0. La competizione United Cup 2026 è in corso, con le sfide che proseguono sin dal primo set. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato su tutti gli incontri in programma oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) Seconda. 15-15 Il dritto da destra è il punto debole di Bencic, che sbaglia ancora. Seconda, subito un punto importante. 0-15 Non trova il campo il rovescio di Paolini. 1-1 CONTRO BREAK DI PAOLINI!! Bravissima Jasmine a reagire immediatamente al game precedente che poteva diventare pesante ai fini del set! 40-A Paolini vince ancora la sfida dei rovesci con quello di Bencic che si ferma sulla rete. 40-40 Che risposta di Paolini!! L'azzurra resta lì! A-40 Rovescio lungolinea in campo di Bencic, dopo il cross di Paolini.

