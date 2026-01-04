LIVE Errani Vavassori-Bencic Paul 5-7 Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | azzurri costretti alla rimonta

Segui in tempo reale l’andamento di Errani/Vavassori e Bencic/Paul nella sfida Italia-Svizzera all’United Cup 2026. Dopo il primo set, il punteggio è pari 1-1, con gli azzurri che devono recuperare un set. Resta aggiornato con tutte le informazioni e i risultati in diretta, cliccando sui link dedicati alle singole partite.

15-15 Stupenda smorzata di dritto del piemontese. 0-15 Pallonetto di rovescio sulla riga di Bencic. Al servizio Vavassori. 1-0 BREAK ITALIA! Gran lob di Vavassori, con Bencic che sbaglia poi la volèe di dritto. 40-40 Risposta di dritto vincente di Vavassori. Deciding point. 40-30 Non passa il dritto di Sara. 30-30 Volèe titubante di Bencic, che viene colpita poi da Errani. 30-15 Vavassori riesce a giocare in maniera ottimale lo smash in arretramento.

LIVE Paolini-Bencic 4-6 3-6, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: vince la rossocrociata, ora tocca a Cobolli! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- oasport.it

Tennis, United Cup, Italia-Svizzera 1-1. In campo Errani-Vavassori contro Paul-Bencic - Forfait Wawrinka, al suo posto Jakub Paul Stan Wawrinka non ce la fa e lascia il suo posto per la sfida decisiva a Jakub Paul che farà coppia con Belinda Bencic contro i campioni dell'Us Open, Sara Er ... msn.com

Errani parla del ruolo nel team di Paolini Vavassori pronto all'esordio Le parole degli azzurri in conferenza stampa - facebook.com facebook

