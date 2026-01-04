LIVE Errani Vavassori-Bencic Paul 5-7 6-4 Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | gli azzurri si arrampicano al match tiebreak

Segui in tempo reale l'incontro tra Errani/Vavassori e Bencic/Paul alla United Cup 2026. Dopo i primi set, il punteggio è di 5-7, 6-4, con gli azzurri pronti a disputare il match tiebreak. Rimani aggiornato sugli sviluppi del torneo e le ultime notizie sui match di oggi, tra cui quello di Paolini e Bencic.

6-5 Italia. Prima vincente Vavassori. 5-5 Volèe di rovescio vincente di Errani dopo il servizio del compagno. 5-4 Svizzera. Fa buona guardia a rete Paul. 4-4 Scappa via il dritto inside out di Vavassori con Bencic al servizio. 4-3 Italia. Non passa il rovescio di Errani, che ha giocato il servizio da sotto. 4-2 Italia. ALE' SARA! Passante vincente dell'emiliana. 3-2 Italia. Intervento puntuale a rete di Bencic. 3-1 Italia. Risposta velenosa e passante al corpo di Vavassori.

