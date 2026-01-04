LIVE Errani Vavassori-Bencic Paul 5-7 4-3 Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | reazione degli azzurri
Segui in tempo reale l’andamento del match tra Errani/Vavassori e Bencic/Paul, con il punteggio attuale di 5-7, 4-3 in favore degli svizzeri. La partita, valida per la United Cup 2026, vede gli azzurri impegnati in una sfida importante contro la Svizzera. Aggiorna la diretta per ricevere tutte le novità e le reazioni degli italiani.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) 15-40 Due palle break Italia. In maniera rocambolesca portiamo a casa il punto anche grazie al nastro. 15-30 Risposta di dritto carica e profonda di Errani che sorprende Paul. 15-15 Risposta a tutto braccio con il dritto di Vavassori. 15-0 Prima vincente dell’elvetico. 4-4 Controbreak Svizzera. Risposta profonda di Bencic e volèe di Paul, che torna ora alla battuta. 15-40 Due palle del controbreak Svizzera. Si ferma sul nastro il passante di rovescio di Sara. 🔗 Leggi su Oasport.it
