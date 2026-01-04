LIVE Errani Vavassori-Bencic Paul 5-7 3-2 Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | reazione degli azzurri

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla partita Italia-Svizzera alla United Cup 2026, con il punteggio attuale di Errani/Vavassori-Bencic/Paul 5-7, 3-2. Restate con noi per le ultime notizie e reazioni degli azzurri, mentre si svolgono i match in corso. Clicca qui per aggiornamenti continui e per seguire gli incontri di Paolini-Bencic e Cobolli-Wawrinka, in programma dalle 10.

2-3 Game Svizzera. Il nastro trascina out il dritto di Vavassori. 40-30 Anche il piemontese è scaltro nel corpo a corpo a rete. 40-15 Ottimo riflesso di Sara. 40-0 Comodo smash di Bencic. 30-0 E' lungo il dritto inside out di Vavassori. 15-0 Scappa via il dritto di Errani. 1-3 Break Svizzera. Risposta di rovescio profonda di Paul, che torna ora alla battuta. 30-40 Palla break Svizzera. E sono tre le risposte di dritto vincenti dell'elvetica. 30-30 Vavassori fa buona guardia a rete.

