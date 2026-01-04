LIVE Errani Vavassori-Bencic Paul 4-3 Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | break degli azzurri!

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Errani/Vavassori e Bencic/Paul durante l’United Cup 2026, con aggiornamenti continui sulla situazione del punteggio. Attualmente, Italia e Svizzera sono sul punteggio di 1-1, con gli azzurri che hanno appena ottenuto un break. Per gli ultimi aggiornamenti e dettagli sulle partite in corso, clicca sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) 30-30 Prima in kick intelligente dell'elvetico. 15-30 Regalo di Paul, che sotterra il dritto in uscita dal servizio. 15-15 Non passa la risposta di dritto di Vavassori. 0-15 Decolla una comoda volèe di dritto di Bencic. Al servizio Paul. 4-4 Controbreak Svizzera. Ottima risposta di rovescio di Bencic. 40-40 Peccato. Si ferma sul nastro il passante di dritto di Errani. Deciding point. 40-30 Intervento a rete perfetto di Andrea. 30-30 Arriva la stecca con la risposta di dritto di Paul.

LIVE Paolini-Bencic 4-6 3-6, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: vince la rossocrociata, ora tocca a Cobolli!

Tennis, United Cup, Italia-Svizzera 1-1. In campo Errani-Vavassori contro Paul-Bencic - Forfait Wawrinka, al suo posto Jakub Paul Stan Wawrinka non ce la fa e lascia il suo posto per la sfida decisiva a Jakub Paul che farà coppia con Belinda Bencic contro i campioni dell'Us Open, Sara Er ...

Errani parla del ruolo nel team di Paolini Vavassori pronto all'esordio Le parole degli azzurri in conferenza stampa - facebook.com facebook

