LIVE Errani Vavassori-Bencic Paul 1-2 Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | gli elvetici annullano tre palle break

Segui in tempo reale gli aggiornamenti su Errani/Vavassori contro Bencic/Paul e il confronto tra Italia e Svizzera all'United Cup 2026. La partita è attualmente in corso con il punteggio di 1-2, mentre la sfida tra le nazionali si trova sull’1-1. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui momenti più significativi dell'incontro, cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00) 3-1 Break Svizzera. Altro smash di Paul, che torna ora alla battuta. 0-40 Tre palle break Svizzera. E' largo il rovescio in uscita dal servizio di Sara. 0-30 Risposta aggressiva e smash vincente di Paul. 0-15 Doppio fallo Errani. 2-1 Game Svizzera. Altro errore con il dritto di Errani. 40-40 Prima al centro di Bencic e volèe del compagno. Subito un deciding point. 30-40 Scarica Errani su questo dritto. 15-40 Due palle break Italia. Passante di dritto vincente da parte di Vavassori.

