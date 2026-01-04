Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, valida per la stagione 2026. Conegliano si impone con un risultato di 3-1, grazie alle prestazioni di Gabi e Haak. La cronaca aggiornata fornisce dettagli sui punti e le azioni chiave, offrendo un quadro chiaro e preciso dell'incontro senza enfasi o sensazionalismi. Resta aggiornato per seguire l’andamento del match e i protagonisti in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.09 Conegliano merita la vittoria e lo fa grazie alle sue stelle in attacco: sono 25 i punti di Gabi e 24 i punti di Haak, ma senza dimenticare i 12 messi a segno da Sillah, gli 11 di Fahr, i 10 di Chirichella e l’unico messo a segno da Wolosz. 20.08 Partita pazzesca di Tolok che mette a segno ben 31 punti che tuttavia non sono bastati insieme ai 12 di Herbots, ai 7 di Bonifacio, ai 6 di Ishikawa, ai 4 di Squarcini e all’unico punto messo a segno da Cambi. 20.07 Novara può uscire a testa alta dal Palaverde di Villorba visto che, soprattutto nel quarto e ultimo set, ha saputo dare battaglia alla corazzata Conegliano, che ha comunque meritato di vincere la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Gabi trascina le pantere, niente da fare per le piemontesi!

Leggi anche: LIVE Conegliano-Chieri 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria sofferta per le Pantere, ottima prestazione delle piemontesi

Leggi anche: LIVE Conegliano-Chieri 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi vogliono il tie-break ma le Pantere non mollano! 19-22

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica; Serie A1 Tigotà – Big match Conegliano-Novara, scontro diretto in coda alla classifica tra Monviso e Firenze; Dove vedere in tv Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | IT.

LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di quarto set equilibrato, 19-19 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19- oasport.it

DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato 2-1) video streaming Rai: vantaggio Conegliano (oggi 4 gennaio 2026) - Diretta Conegliano Novara streaming video Rai: big match al PalaVerde tra prima e terza nella classifica di volley Serie A1, per la 18^ giornata. ilsussidiario.net