LIVE Conegliano-Novara 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | finale di quarto set equilibrato 19-19

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, valida per la fase finale della A1 2026. Attualmente il quarto set è equilibrato, con il punteggio di 19-19. Aggiorna la diretta per rimanere informato sugli sviluppi del match, con azioni e punti chiave che si susseguono in un confronto serrato tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-19 Parallela di Haak! 18-19 Gabi non trova le mani del muro, palla out. 18-18 Conegliano resta attaccata a Novara con la parallela di Gabi. 17-18 Parallela interna di Tolok che attacca in mezzo al muro. 17-17 Altro errore di Novara: Squarcini sbaglia la battuta. 16-17 Herbots trova un'ottima parallela. 16-16 Altro errore dai nove metri per Novara, questa volta è di Ishikawa. 15-16 Invasione a rete di Wolosz. 15-15 Sbaglia la battuta Tolok. 14-15 Squarcini approfitta della ricezione lunga di Conegliano e chiude l'azione. 14-14 Parallela di Tolok! 14-13 Pipe vincente di Gabi.

