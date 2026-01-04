LIVE Conegliano-Novara 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere dominano 25-13 il secondo set e pareggiano i conti

Segui in tempo reale la sfida di volley femminile tra Conegliano e Novara, terminata 1-1. Le Pantere hanno dominato il secondo set con un punteggio di 25-13, pareggiando la serie. Aggiorna la diretta per restare informato sui momenti chiave, tra cui il muro di Gabi e le azioni decisive di Haak. Restiamo aggiornati sui risultati e le dinamiche di questa partita valida per la stagione 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Muro di Gabi su Tolok. 1-0 Parte meglio Conegliano, Haak stappa la bottiglia nel terzo set. INIZIA IL TERZO SET! 25-13 SECONDO SET A CONEGLIANO! É cambiato il vento nel secondo parziale con le Pantere che lo hanno dominato dal primo fino all’ultimo punto. La parallela finale di Haak è solo la ciliegina sulla torta di una mezz’ora di grande pallavolo per le ragazze di Santarelli. 24-13 Altro muro di Fahr! 23-13 Attacco in pipe vincente di Herbots. 23-12 Diagonale di Tolok. 23-11 Muro di Gabi! 22-11 Fahr chiude l’azione dopo la ricezione lunga di Novara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere dominano 25-13 il secondo set e pareggiano i conti Leggi anche: LIVE Conegliano-Chieri 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere pareggiano vincendo il secondo set 25-20! Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione nel secondo set, 8-2 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE Conegliano-Bergamo 3-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere volano a Torino! 28 punti per una straripante Haak!; Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | IT; LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica; LIVE Novara-Milano 3-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: Le padrone di casa eliminano Egonu e compagne!. LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere dominano 25-13 il secondo set e pareggiano i conti - É cambiato il vento nel secondo parziale con le Pantere che lo hanno dominato ... oasport.it DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato 0-1) video streaming Rai: subito sorpresa! (oggi 4 gennaio 2026) - Diretta Conegliano Novara streaming video Rai: big match al PalaVerde tra prima e terza nella classifica di volley Serie A1, per la 18^ giornata. ilsussidiario.net

Dove vedere in tv Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Novara, incontro valido per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

DALLE 18:00 SU RAISPORT & VBTV CONEGLIANO VS NOVARA Alle 18:00 l'Imoco Volley ospiterà in casa al Palaverde la Igor Volley Novara per la 5ª giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà… chi si aggiudicherà i 3 punti All’andata le pantere d x.com

TIME ZONE – GAME DAY Questa sera Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano Igor Gorgonzola Novara 18:00 Conegliano - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.