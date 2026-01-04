LIVE Cobolli-Wawrinka Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA | serve attenzione contro il quasi 41enne

Segui in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Wawrinka, nel match Italia-Svizzera alla United Cup 2026. Aggiornamenti costanti e approfondimenti sulla partita, con particolare attenzione alle sfide di oggi. Resta con noi per tutte le novità e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della sfida di United Cup 2026 tra Italia e Svizzera. In campo per il match maschile Flavio Cobolli ed il veterano Stan Wawrinka, giunto alla sua ultima stagione. Secondo confronto diretto tra i due con l'azzurro che nel 2024 si impose al terzo set al secondo turno del torneo ATP di Shanghai. Incontro che potrebbe indirizzare non solo il tie, bensì l'evoluzione del girone B che comprende anche la Francia.

