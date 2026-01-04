Segui in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Wawrinka nell'ambito della sfida Italia-Svizzera alla United Cup 2026. La partita, conclusa con un punteggio di 6-4, 6-7, 7-6, vede l'azzurro ottenere una vittoria importante nel contesto della competizione. Restate aggiornati per tutte le notizie e gli approfondimenti sulla giornata di gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 15:33 Esordio con battaglia per Cobolli, che è stato bravo a restare concentrato dopo aver smarrito due minibreak nel tiebreak decisivo. 15:31 Non è ancora finita la giornata. Tra circa mezz’ora spazio al doppio misto fondamentale per il tie e per il primato del girone. Onore a Stan Wawrinka, che a quasi 41 ha dapprima battuto in tre ore e mezza il francese Rinderknech, per poi lottare ad armi pari contro il numero tre d’Italia e fresco campione Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 6-7 7-6, Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurro piega il leone elvetico

Leggi anche: LIVE Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurro è costretto a vincere

Leggi anche: LIVE Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: esordio contro il vecchio leone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: serve attenzione contro il quasi 41enne; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - Team Italia; Italia-Svizzera oggi alla United Cup, orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli; Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming.

LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 6-7 4-3, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: fasi decisive del match - 00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANI/VAVASSORI (3° MATCH ... oasport.it

Tennis, United Cup, Italia-Svizzera 0-1. Cobolli-Wawrinka 6-4, 6-7: decisivo il terzo set - A seguire il doppio misto Errani/Vavassori: Italia costret ... msn.com