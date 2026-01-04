LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 6-7 2-1 Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | prime fasi del set decisivo

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla partita tra Cobolli-Wawrinka nel match Italia-Svizzera, valida per la United Cup 2026. Al momento, il punteggio è 6-4, 6-7, con la Svizzera in vantaggio 1-0 nel set decisivo. Rimani aggiornato sulle fasi più importanti e sui risultati delle altre gare in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 2-2 Game Wawrinka. Servizio e smash. AD-40 Con pazienza lo svizzero scardina la difesa dell’avversario. 40-40 Prima al centro vincente dell’elvetico. Parità. 30-40 Palla break Cobolli. BOOM! Accelerazione con il rovescio lungolinea devastante di Flavio. 30-30 In rete la smorzata di dritto del romano. 15-30 Se ne va il dritto in uscita dal servizio di Wawrinka. 15-15 Non passa il rovescio in back difensivo dello svizzero. 15-0 Lunga la risposta di dritto dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

