LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 3-4 Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | fasi decisive del secondo set

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla partita tra Cobolli e Wawrinka nell’ambito dell’United Cup 2026, con Italia e Svizzera. Attualmente il punteggio è 6-4, 3-4 a favore della Svizzera. Di seguito, troverai le fasi più importanti del secondo set, con aggiornamenti puntuali e senza enfasi. Per ulteriori notizie e aggiornamenti, clicca sui link dedicati agli altri incontri in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00) 4-3 Game Wawrinka. Non passa il rovescio di Flavio. 40-0 Decolla la risposta di dritto dell’azzurro. 30-0 In ritardo l’italiano su questo dritto. 15-0 Prima vincente dello svizzero. 3-3 Game Cobolli. Servizio e dritto. Alè Flavio! 40-30 ACE Cobolli! 30-30 Combinazione palla cortapassante mal riuscita per l’azzurro. 30-15 Non passa il dritto in corsa di Wawrinka. 15-15 Ottimo dritto in avanzamento di Flavio. 0-15 Passante di rovescio vincente dell’elvetico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 3-4, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: fasi decisive del secondo set Leggi anche: LIVE Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurro è costretto a vincere Leggi anche: LIVE Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: esordio contro il vecchio leone Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: serve attenzione contro il quasi 41enne; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - Team Italia; Italia-Svizzera oggi alla United Cup, orario e dove vedere in TV e streaming le partite di Paolini e Cobolli; Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 2-3, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: prime fasi del secondo set - 00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANI/VAVASSORI (3° MATCH ... oasport.it United Cup 2026 - Jasmine Paolini perde 6-4, 6-3 contro Belinda Bencic all'esordio a Perth. Ora in campo Cobolli e Wawrinka - Il 2026 di Jasmine Paolini inizia con una sconfitta contro la n°11 del mondo Belinda Bencic nella gara inaugurale della United Cup a Perth ... eurosport.it

LIVE Paolini-Bencic 4-6 3-6, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: vince la rossocrociata, ora tocca a Cobolli! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- oasport.it

Inizia il match fra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka a Perth! Forza Flavioooo x.com

Belinda Bencic si impone 6-4, 6-3 su Jasmine Paolini nel primo match della sfida tra Italia e Svizzera Flavio Cobolli proverà a pareggiare i conti contro Stan Wawrinka, il match è LIVE su SuperTennis e in streaming su SuperTennisX - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.