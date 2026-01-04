Segui in tempo reale la gara di Ciclocross della Coppa del Mondo Zonhoven 2026, con aggiornamenti continui sull’andamento della competizione. Van der Poel si conferma ancora una volta vincitore, conquistando la quinta vittoria su cinque tappe. La diretta è disponibile dalle 13, per non perdere nessun dettaglio della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40 16.20 Può terminare qui la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con Van der Poel che ha vinto l’ennesima gara della sua carriera e la quinta della sua Coppa del Mondo. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di serata! 16.19 Van der Poel si prende la prima posizione nella classifica di Coppa del Mondo, con Nys che nonostante la caduta pesante resta secondo e con Vanthourenhout che chiude il podio provvisorio. 16.17 Tredicesima posizione per un ottimo Fontana! 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: vince ancora Van der Poel! Quinta vittoria in cinque gare disputate

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio della tappa, Van der Poel cerca l’ennesima vittoria

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: esiste un avversario credibile per Van der Poel?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: vince ancora Van der Poel! Terzo successo di fila per l’olandese!; Vince Nys su Del Grosso, van Aert solo 6°. Rivivi il LIVE!; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Nys vince in volata su Del Grosso!; Van der Poel fa pokerissimo dopo il bel duello con Thibau Nys a Gavere: rivivi il LIVE.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: esiste un avversario credibile per Van der Poel? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della nona tappa della Coppa ... oasport.it