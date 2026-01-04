Segui in tempo reale la Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven 2026. La gara vede la vittoria di Alvarado, mentre Lucinda Brand commette alcuni errori che influenzano il risultato. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10 14.40 Arrivate anche le azzurre al traguardo. Bramati ha conlcuso in ventitreesima posizione, Borrello ventottesima. Più indietro la giovane Secchi che chiude cinquantaseiesima. 14.37 Ecco la top ten di giornata: 1 Ceylin del Carmen Alvarado 2 Lucinda Brand 3 Puck Pieterse 4 Amandine Fouquenet 5 Shirin Van Anrooij 6 Aniek Van Alphen 7 Leonie Bentveld 8 Kristyna Zemanova 9 Manon Bakker 10 Zoe Backstedt 14.34 Alvarado concede il bis a Zonhoven! L’olandese vinse sullo storico circuito belga anche nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: trionfa Alvarado! Troppi errori per Lucinda Brand

