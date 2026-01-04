LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA | ritmo infernale di Van der Poel vantaggio incolmabile dell’olandese

Segui la diretta della Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven 2026. In questa tappa, Van der Poel mostra un ritmo intenso, consolidando un vantaggio considerevole. Aggiorna la pagina per non perdere gli sviluppi della competizione femminile, con la copertura in tempo reale a partire dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40 15.47 Viezzi si trova alla diciottesima posizione, con Nys che al momento è ventitreesimo. 15.45 Torna a 30 secondi il vantaggio di Van der Poel, con Nys che è addirittura fuori i primi venti. 15.42 Il belga è scivolato in una curva composta puro ghiaccio vivo, per fortuna non ha subito alcun problema ma il manubrio della sua bici è completamente distrutto. Nys adesso è tredicesimo. 15.41 Termina dopo 29.50 secondi il quarto giro, con Nys che è finito, purtroppo per lui, addirittura fuori la pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

