LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA | inizia la tappa belga Van der Poel già in fuga

LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40 15.30 Caduto Del Grosso! L'olandese fa da tappo anche a Nys costretto a rallentare. Aumenta il vantaggio di un monumentale Van der Poel che invece gareggia come se il circuito non fosse cosi ostico. 15.28 Sono otto i giri totali della gara, quando si sta percorrendo il terzo. 15.25 Termina il secondo giro dopo 14.42 minuti! Van der Poel aumenta il vantaggio che sale a 30 secondi su Vandeputte, leader del gruppo degli inseguitori. 15.23 Viezzi è il migliore degli italiani alla sedicesima posizione.

