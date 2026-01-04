Benvenuti alla diretta della gara Elite femminile di Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale e rimanete informati sui principali sviluppi della competizione. Per aggiornamenti costanti, cliccate sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della gara di Coppa del Mondo di ciclocross femminile. Oggi le atlete si sfideranno sul circuito di Zonhoven, in Belgio. Manca sempre meno alla fine della stagione di ciclocross, quella di oggi è infatti la nona tappa su dodici della Coppa del Mondo. Fondamentale non fare passi falsi per le donne di classifica! Lucinda Brand sta dominando la stagione ed oggi potrebbe sferrare l’attacco decisivo per la vittoria della Coppa del Mondo! Alle sue spalle, lontana quasi 80 punti, c’è Aniek Van Alphen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: gara Elite femminile in tempo reale

