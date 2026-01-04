LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA | Casasola dà ancora forfait!

Segui in tempo reale la gara di ciclocross della Coppa del Mondo a Zonhoven 2026. Casasola si aggiunge ai forfait, mentre gli atleti si preparano alla sfida. Aggiorna questa pagina per rimanere informato sui risultati e gli sviluppi della competizione, che prende il via alle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10 13.47 Poca tattica oggi a Zonhoven. Le atlete sono già sparpagliate lungo il circuito. Le azzurre al momento si stanno difendendo alla grande: Sedicesima Lucia Bramati, diciassettesima Borrelli, più indietro la giovane Secchi. 13.45 Si rimette subito in testa Puck Pieterse, pochi metri dietro di lei Lucinda Brand, che però sembra non reggere il ritmo della rivale dopo la caduta! 13.43 CHE EFFETTO DOMINO! Nella ripida discesa con la sabbia cadono tutte le prime tre atlete: Pieterse, Brand e Alvarado.

