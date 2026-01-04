Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Zonhoven 2026. In questa tappa, si sono verificati momenti significativi, tra cui una caduta di Brand e un tentativo di allungo di Alvarado. Rimani aggiornato sugli sviluppi della gara cliccando sul link per la diretta live, disponibile dalle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10 14.30 Rilancia ancora l’azione Alvarado, che passa per l’ultima volta accanto alla zona box. Il vantaggio adesso è di quattordici secondi! 14.29 La leader di classifica generale non si arrende, ma il ritardo è superiore ai dieci secondi. Che gara spettacolare oggi a Zonhoven! 14.28 Alvarado adesso ha un margine piuttosto considerevole. Manca meno di metà giro e difficilmente Brand può riuscire nuovamente nella rimonta! 14.27 Tenta l’allungo Brand, ma sbaglia nuovamente una curva ed è costretta a mettere il piede a terra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: caduta di Brand! Alvarado tenta l’allungo decisivo

