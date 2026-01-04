Segui in tempo reale la Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven 2026. La gara vede Brand e Alvarado impegnati nell’inseguimento di Pieterse. Clicca sul link per aggiornamenti costanti e tutte le ultime novità sulla competizione, che si svolge dalle 15. Un’occasione per seguire da vicino le emozioni di questa disciplina in continua evoluzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10 14.02 Siamo solamente a metà del terzo giro, sui sei designati dai giudici di gara, ma la corsa per la vittoria sembra già circoscritto a tre atlete. Pieterse, Brand e Alvarado hanno fatto il vuoto alle loro spalle. In quarta e quinta posizione ci sono appaiate, ma distanti quasi quaranta secondi, Bentveld e Van Alphen. 14.00 Brand continua il suo forcing! Si riporta vicinissima a Pieterse. Adessi sembra leggermente in difficoltà Alvarado. 13.58 Finito anche il secondo giro! Sempre in testa Pieterse, ma Brand e Alvarado spingono per rientrare al più presto! 13.

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: Brand e Alvarado all’inseguimento di Pieterse

