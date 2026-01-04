Littler da record | secondo Mondiale a 18 anni e un milione di euro che lo consacra leggenda

Luke Littler, campione mondiale di biliardo a soli 18 anni, ha ottenuto il suo secondo titolo consecutivo. La sua vittoria, avvenuta in una finale dominata, gli ha assicurato un premio storico di un milione di euro. Un risultato che conferma il suo talento e lo consacra tra le stelle emergenti di questo sport.

Luke Littler conquista il secondo titolo mondiale consecutivo dominando la finale e incassando un premio record da un milione di euro. A soli 18 anni, il talento inglese si conferma il volto di una nuova era delle freccette mondiali. Humphries viene eliminato dai Mondiali da Van Veen mentre Littler raggiunge le semifinali; Littler batte Suljovic con una vittoria decisiva mentre Bunting viene eliminato; Littler: "Non ho rimpianti" per i commenti del pubblico ai Mondiali; Più piccolo sull'orlo della sfrenata grandezza? | "Ce n'è dell'altro nel serbatoio!". Littler da record: secondo Mondiale a 18 anni e un milione di euro che lo consacra leggenda - Luke Littler conquista il secondo titolo mondiale consecutivo dominando la finale e incassando un premio record da un milione di euro ... fanpage.it

Freccette: Littler vince il secondo mondiale di fila dopo un torneo perfetto - Non c'è partita nella finale del mondiale di freccette, così come non c'è stata partita in tutte le sfide che Luke Littler ha disputato nel corso del torneo. sport.quotidiano.net

Van Veen è in Sfiderà Littler nella finale Mondiale più di sempre Segui l'ultimo atto del #WorldDartsChampionship domani, sabato 3 gennaio, dalla ore 20:30, sull'app ma anche sui canali YouTube e Tik Tok di #DAZN x.com

Luke Littler vince 6 - 1 vs Ryan Searle e conquista la terza finale consecutiva al Mondiale In finale affronterà il vincitore tra Van Veen vs Gary Anderson! Segui il #WorldDartsChampionship su #DAZN #dazn180 #freccette #darts - facebook.com facebook

