L’istante in cui Leopardi inserì l’“ultimo orizzonte” nel suo capolavoro rappresenta un momento di profonda riflessione sulla ricerca di senso e completezza. La celebre poesia, con la sua immagine della siepe, testimonia l’aspirazione a un ideale che sfugge, rivelando l’importanza dei manoscritti come testimoni di un processo continuo di perfezionamento e introspezione.

"E questa siepe, che da tanta parte Del celeste confine il guardo esclude". Regalandoci la testimonianza dell'instancabile approssimazione a una ideale compiutezza, i manoscritti custodiscono i r.

L'istante in cui Leopardi aggiunse al suo capolavoro quell'"ultimo orizzonte"

