L'ironia della Casa Bianca sulla cattura di Maduro si riflette nelle parole del presidente venezuelano, che invitava gli Stati Uniti a “venire a prenderlo” a Miraflores, in un clima di crescente tensione tra i due paesi. Questa dichiarazione evidenzia il tono sfidante di Maduro, mentre le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Venezuela attraversano momenti complessi e delicati.

"Vienimi a prendere. Lo aspetto qui, a Miraflores. Non fare tardi, codardo". Così tuonava Nicolàs Maduro, nei giorni in cui le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela stavano salendo. E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esaudito la sua richiesta: 150 aerei, un team di Delta Force e gli elicotteri dei Night Stalkers sono andati a bussare alla porta dell'ex dittatore sudamericano, lo hanno prelevato dalla sua camera da letto assieme alla moglie e lo hanno trasportato fuori dal Paese. Una decapitazione da manuale durata una manciata di ore, su cui la Casa Bianca ha deciso di fare una pungente ironia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: La cattura di Maduro e moglie, show perfetto della Delta Force. La spia a Caracas e una copia della casa come ‘palestra’

