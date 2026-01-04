L'intervento degli Stati Uniti mira a liberare un popolo da un regime considerato oppressivo, mentre il governo di Maduro viene descritto da alcuni come coinvolto nel narcotraffico. La poetessa italovenezuelana Hebe Munoz, nata in Venezuela e formata sotto la guida del Prof., rappresenta un esempio di figura culturale legata alle vicende del suo Paese natale. Questi temi riflettono le complesse dinamiche politiche e sociali che interessano il Venezuela.

La poetessa italovenezuelana Hebe Munoz,è nata in Venezuela. In quel Paese si è formata letterariamente, sotto la guida drir del Prof. Jerónimo Alayón – Docente di Spagnolo dell’Università Centrale del Venezuela, letterato, poeta, narratore e saggista. Nel 2018 ha pubblicato il libro, edito in italiano e spagnolo Escuderos de la libertad, che fu presentato nel evento Venezuela del Festival Internazionale di poesia di Genova «Parole Spalancate». Nel 2020 ha pubblicato con Irene Nasoni Exiliados Racconti della diaspora: testimonianze, fotografia e poesia della diaspora venezuelana in Italia. Dal 2022 è membro corrispondente per l’Italia del Circolo di Scrittori del Venezuela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L’intervento Usa libererà un popolo. Maduro criminale a capo dei narcos"

